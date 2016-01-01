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ЗАГС Лобни закрывается на капремонт
ЗАГС Лобни закрывается на капремонт
Торжественные церемонии регистрации брака будут проходить в здании городской художественной галереи
Музей истории Лобни переехал в новое здание
Музей истории Лобни переехал в новое здание
До этого площадь музея была меньше в 4 раза
Назван новый состав Совета депутатов города Лобня
Назван новый состав Совета депутатов города Лобня
От «Справедливой России» избран Роман Гуров, партию «Родина» представляет Владимир Букин, «Яблоко» - Диана Яковлева
Новостройку в Лобне забыли подключить к теплу
Новостройку в Лобне забыли подключить к теплу
Дом отключили от прежней котельной, а трасса к новой еще не готова
Пятнадцать торговых точек снесут рядом с аэропортом «Шереметьево»
Пятнадцать торговых точек снесут рядом с аэропортом «Шереметьево»
Торговые объекты вблизи воздушной гавани приведут к единой концепции
Более 600 человек расселят из аварийных домов в Лобне
Более 600 человек расселят из аварийных домов в Лобне
По договору с инвестором в микрорайоне предусмотрено завершение строительства двух проблемных объектов
Вагон со щебнем сошел с рельсов в Лобне
Вагон со щебнем сошел с рельсов в Лобне
Движение по данному пути перекрыто. Задержки в движении остальных поездов не будет
Подростки отравились алкоголем в Лобне 1 сентября
Подростки отравились алкоголем в Лобне 1 сентября
Для оказания квалифицированной медпомощи детей госпитализировали в местное лечебное учреждение
Москвичи поддержали идею проведения субботника в честь юбиляра Лужкова
Москвичи поддержали идею проведения субботника в честь юбиляра Лужкова
В частности, все желающие приглашаются принять участие в посадке фруктовых деревьев
По мнению сыродела Сироты, нужно поддержать губернатора Воробьева
По мнению сыродела Сироты, нужно поддержать губернатора Воробьева
Как добавил сыровар, ему нравится, как Андрей Воробьев относится к политике импортозамещения
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Более 300 штрафов выписали «Мосавтодору» за плохое содержание подмосковных трасс
Основные нарушения - ненадлежащее состояние территории, остановок общественного транспорта, объектов освещения
Количество торфяных пожаров в Подмосковье сократилось в четыре раза
Количество торфяных пожаров в Подмосковье сократилось в четыре раза
В авиапатрулировании по 12 маршрутам были задействованы 13 воздушных судов
Все бригады скорой помощи в Москве получат планшеты
Все бригады скорой помощи в Москве получат планшеты
В устройство будут интегрированы электронные медицинские карты
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